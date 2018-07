Open Arms demana a Espanya un port per desembarcar la supervivent i dos morts

L'ONG espanyola Proactiva Open Arms ha demanat a les autoritats espanyoles un port per desembarcar la supervivent i els cadàvers d'una dona i un nen trobats al Mediterrani central, en considerar que ni Itàlia ni Líbia són països segurs.

El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha explicat a Efe, des del veler Astral on es troba, que ahir a les 23:04 hores Itàlia els va assignar el port de Catània, a Sicília, per desembarcar la dona supervivent, però no els cadàvers.

Després de les declaracions del ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, que el salvament d'ahir era «fals», es va considerar que tampoc Itàlia «era un port segur per salvaguardar aquesta dona», ha dit Camps.

«Itàlia no és un port segur, ni per a la nostra ONG, ni per a la persona que hem rescatat. Ens veiem en l'obligació de protegir aquesta senyora de les pressions que pugui rebre. La protegim i la portem a Espanya, és un tema de donar-li refugi», ha afegit Camps.

El fundador de l'ONG ha dit que les persistents declaracions de Salvini que deportarà a Líbia les persones que arribin al país, fa que Itàlia no sigui un «país segur».

Ha subratllat que això és un delicte, és il·legal i que Itàlia està incomplint totes les convencions signades, des de la Declaració dels Drets Humans a totes les convencions del Mar.

«Per tots aquests motius, hem decidit dirigir els nostres vaixells a les costes espanyoles», ha comunicat l'ONG en una nota.

Salvini va qualificar ahir de mentida la denúncia de l'organització humanitària, que va alertar que el guardacostes libis havien abandonat immigrants al Mediterrani central després de trobar flotant sobre un bot enfonsat els cossos d'un nen i d'una dona i salvar la vida d'una altra migrant.

«Ho tenim tot documentat gràficament i seguim les converses amb el mercant i la Guàrdia Costanera (sobre el rescat d'aquest bot) i no crec que hi hagi gaire a dir. Les imatges parlen per si soles», ha afegit.

Camps ha assenyalat que la barca punxada estava allà amb les persones dins i si viatjaven 146 persones i ara no hi eren, doncs vol dir que aquests se'ls havien oblidat.

Mentrestant, la supervivent, que es diu Josefa i procedeix del Camerun, es recupera de la greu hipotèrmia que patia i va millorant, després d'haver passat 48 hores al mar aferrada a un tauló de fusta.

Camps ha explicat que està en mans dels metges del vaixell i que segueix encara en estat de xoc, per això han preferit que es vagi recuperant abans de preguntar-li sobre el que ha passat o informar-la de la mort de l'altra dona i del nen, ja que es desconeix si podrien ser familiars.

El fundador de Proactiva destaca que just en arribar al Mediterrani Central després de la seva absència s'han trobat amb aquesta atrocitat.

«Aquesta és la preocupació de Salvini, que no hi siguem per no poder denunciar. Que ens costi molt arribar als nostres ports, i que gastem en gasoil i que siguin tot dificultats i que ens cansem, però estem molt animats i molt contents per haver rescatat aquesta persona. Si podem salvar una vida més ens donarem per satisfets», ha assegurat.