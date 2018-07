Open Arms vol atracar a Espanya després d'un nou enfrontament amb Itàlia

L'ONG Proactiva Open Arms ha demanat port a Espanya per poder desembarcar la supervivent i els cadàvers d'una dona i un nen trobats al Mediterrani, després de considerar que Itàlia no és un país segur per la política del seu ministre d'Interior, Matteo Salvini.

Proactiva Open Arms i Salvini van tornar a protagonitzar ahir un dur enfrontament després que l'ONG trobés dimarts a 80 milles de Líbia un bot enfonsat amb un nen petit i una dona morts feia poques hores i rescatés amb vida una altra migrant. L'ONG va acusar la Guàrdia Costanera líbia, «socis dels italians», d'haver-los abandonat després de fer-se càrrec de les prop de 150 persones que anaven a bord del bot. A la qual cosa Salvini va respondre en un dels seus habituals missatges a Twitter: «Mentides i insults de qualsevol ONG estrangera confirmen que tenim raó: reduir les sortides i els desembarcaments equival a menys morts i menys beneficis per als que especulen amb la immigració clandestina». Malgrat que Itàlia havia concedit el port de Catània per al desembarcament, el fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va explicar que les declaracions de Salvini i la seva intenció de deportar a Líbia les persones que arribin al país, fa que Itàlia no sigui un «país segur». També en una nota van explicar que «l'anunci repetit d'una espècie de contrainvestigació en contra dels esdeveniments inequívocs que van passar dilluns a la nit documentats per nosaltres, indueix a témer per la protecció de la dona supervivent i la seva completa llibertat per testificar en condicions de tranquil·litat i seguretat».

«Itàlia no és un port segur, ni per a la nostra ONG, ni per a la persona que hem rescatat. Ens veiem en l'obligació de protegir aquesta senyora de les pressions que pugui rebre. La protegim i la portem a Espanya, és un tema de donar-li refugi», va afegir Camps, des del veler Astral, on es troba. Davant la decisió d'Open Arms de dirigir els seus dos vaixells a Espanya en l'espera que se li concedeixi un port, Salvini va tornar a carregar contra l'ONG espanyola.

«Malgrat la disponibilitat dels ports sicilians, l'ONG va a Espa-nya amb la dona ferida i els dos morts. No serà que tenen alguna cosa a amagar?», va escriure en la seva pàgina de Facebook.

Fonts d'Interior van explicar «que es va donar ahir la disponibilitat d'atracar el vaixell de l'ONG espanyola als ports de Catània i Messina, però no a l'illa de Lampedusa (més pròxima), ja que no hi ha cel·les frigorífiques», així com «es va garantir des del primer moment, una coordinació mè-dica».

D'altra banda, el portaveu de les Forces Navals líbies, Ayub Qacem, ha negat avui les acusacions de l'ONG espanyola que va culpar els guardacostes libis de deixar a la deriva aquestes tres persones després de fer-se càrrec de la resta de migrants.

La periodista Nadja Kriewald, de la cadena alemanya N-tv, que es trobava a bord de la patrullera de la Guàrdia Costanera líbia que va participar en la recuperació dels migrants, va avalar aquestes declaracions en assegurar que «no van deixar ningú a l'aigua», en una entrevista publicada ahir al diari Il Messaggero.

No obstant això, per al diputat del partit italià Lliures i Iguals Erasmo Palazzotto, que es troba també a bord de l'Astral, «es va tractar de dues operacions de rescat diferents: mentre en una es gravava el rescat perfecte amb una televisió alemanya, en una altra es deixaven al mar dues dones i un nen en un intent de despistar».