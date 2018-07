Rivas diu al jutge que no va entregar els seus fills perquè fugia dels maltractaments

Juana Rivas va declarar ahir davant el Jutjat penal de Granada que va fugir el maig del 2016 amb els seus dos fills de l'illa de Carloforte (Itàlia) perquè «no volia viure més» sota «les tortures» de la seva exparella i que, ja a Espanya, no li va lliurar els nens, malgrat conèixer les resolucions judicials que l'obligaven a fer-ho, perquè s'estaven «escapant dels maltractaments» i volia protegir-los.

La Fiscalia ha demanat per a ella cinc anys de presó per dos delictes de sostracció de menors en concurs amb un altre de desobediència d'ordre judicial, després que romangués un mes en parador desconegut amb els seus fills sense lliurar-los al pare, l'italià Francesco Arcuri. També demana que sigui inhabilitada sis anys per exercir el dret de pàtria potestat sobre els nens, que ara tenen dotze i quatre anys. «Sóc mare, com els hauria a lliurar», va arribar a dir a preguntes de la fiscal. Així, va reconèixer que, tot i que sabia que des de la Justícia s'estava requerint la restitució dels menors a Itàlia -on estaven escolaritzats i tenien fixada la seva residència- creia «impossible» que finalment fos obligada a lliurar-los perquè «ens maltractava», va dir.

Rivas va relatar que va arribar «aterrida» d'Itàlia i, a preguntes del seu lletrat, va descriure una situació en què «sempre va ser actuant dins del que li anaven dient» els seus diferents assessors i advocats, que si bé li van advertir que «podria tenir represàlies i dificultats» legals no li van parlar que podia enfrontar-se a «anys de presó i retirada de la pàtria potestat».