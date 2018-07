Investiguen un pseudoterapeuta per una mort de càncer de mama

El Col·legi de Metges de Girona estudia un possible cas d'intrusisme en la mort d'una dona amb càncer de mama a la qual va tractar un suposat terapeuta alternatiu, que li va dir que tenia un tumor «bo» per estar situat cap a fora. La dona va morir a l'Hospital Josep Trueta de Girona, segons van informar fonts del centre després que un oncòleg del centre, Joaquim Bosch Barrera, fes públic el cas.

«En una guàrdia una dona jove arriba amb febre. Càncer de mama en 'tractament' amb teràpies alternatives». Així comença el fil que el doctor Joaquim Bosch Barrera va obrir al Twitter per denunciar el cas. El metge treballa a l'Institut Català d'Oncologia (ICO) a Girona, és investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica i fa classes a la facultat de Medicina de la UdG. Bosch Barrera va rebre la pacient a Urgències del Trueta el desembre passat. A la piulada, que s'acompanyava d'una fotografia on es veia un pit putrefacte –imatge que el metge va esborrar- l'oncòleg també hi reproduïa la resposta que va rebre de la pacient quan li va preguntar: «I el teu 'terapeuta' alternatiu què te'n diu del tumor?». «Diu que si surt cap a fora és bo, perquè significa que s'està oxigenant», recull el tuit. La pacient va ser tractada a l'hospital, però va morir ara fa unes dues setmanes.

A Twitter, l'oncòleg fa nombroses piulades en contra de les conegudes com a pseudociències o pseudoteràpies a l'hora de curar el càncer. «De l'homeopatia i altres bajanades pseudopsicològiques ja no em poso ni a discutir-les, perquè no tenen cap mínima solidesa i són un pur engany», assegura, en referència als pacients oncològics.

Al fil, el metge també recorda el cas de l'estudiant valencià de 21 anys que va morir després d'abandonar un tractament contra la leucèmia i posar-se en mans d'un remeier. A l'home se'l va jutjar per homicidi, però a principi d'any un jutjat el va absoldre. Arran de la denúncia que ha fet el doctor Bosch Barrera, tant el Departament de Salut com el COMG han obert expedients informatius en relació al cas.

La Generalitat ha posat l'afer en mans de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària i recorda que des del Departament, s'aposta sempre «pels tractaments validats i amb base científica, i que les teràpies complementàries o alternatives mai no poden substituir un tractament validat». Per la seva banda, l'expedient del COMG se centrarà en investigar si el curandero que va portar la pacient pot haver comès intrusisme professional. El president del COMG, Josep Vilaplana, diu que volen veure «fins a quin punt aquesta persona, que no és metge i ha tractat la pacient, pot haver incorregut en intrusisme a l'hora d'anunciar-se com a medicina ortomolecular o un altre nom». En cas que això es demostri, Vilaplana ja va assegurar que el col·legi arribarà «fins a les últimes conseqüències».