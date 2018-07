Una onada de calor causa 65 morts i 22.000 hospitalitzats al Japó

Almenys 65 persones van morir al Japó la setmana passada per l'onada de calor que pateix el país, amb temperatures en nivells històrics, i més de 22.000 persones van ser ateses en hospitals, segons xifres oficials difoses aquest dimarts.

Les altes temperatures afecten tot el país des de mitjans de mes, i aquest dilluns es va assolir la temperatura màxima registrada fins a la data, 41,1 graus, a la ciutat de Kumagaya, a la prefectura de Saitama (centre).

Les xifres facilitades per l'Agència de Gestió d'Incendis i Desastres indiquen que dels 65 morts per causes lligades a l'actual onada de calor, sis d'elles ho van fer a la prefectura de Saitama. La font no va especificar quin tipus de símptomes tenien les persones de les quals la mort va ser atribuïda a l'onada de calor.

D'acord amb aquestes xifres, les últimes facilitades per fonts oficials, un total de 22.647 persones van ser ateses en diferents hospitals del país, la meitat d'elles amb edats superiors als 65 anys. Es tracta del nombre més alt de persones que ha necessitat atenció hospitalària per una onada de calor en deu anys, quan van començar a anotar aquests casos en els registres oficials.

A més, és el triple de persones que van requerir d'atenció mèdica per les altes temperatures en el mateix període de l'any passat. Només a la prefectura de Tòquio, la més poblada del Japó, van ser ateses la setmana passada en diferents hospitals 1.979 persones a causa de l'onada de calor que afecta el país.