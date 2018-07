Multilateralitat, presos i referèndum centraran la reunió de la comissió bilateral, dimecres que ve

El Govern espanyol vol que la Comissió Bilateral de l'1 d'agost abordi la participació de la Generalitat en els òrgans multilaterals de cooperació i coordinació, i el Govern català té la intenció d'exposar la seva postura sobre el referèndum, uns punts al marge de la negociació.

Són dues qüestions incloses com a «consideracions» en l'ordre del dia de la reunió prevista per a dimecres que ve a Barcelona, al qual ha tingut accés Efe. En concret, el setè punt és el relatiu a «consideracions de l'Estat en relació amb la participació de la Generalitat en els òrgans multilaterals de cooperació i coordinació», com el Consell de Política Fiscal i Financera, mentre que el sisè fa al·lusió a les «consideracions de la Generalitat sobre la situació política a Catalunya». Aquest últim es divideix en dos apartats: un en matèria de drets i llibertats, i un altre en relació amb les vies de participació democràtica dels ciutadans catalans en les decisions sobre el seu futur polític. L'ordre del dia consta de 13 punts, i aquests dos han estat inclosos a petició del Govern central i de la Generalitat, respectivament, de manera que en cadascun d'ells la part proponent exposarà allò que consideri oportú, però sense negociació. D'aquest tema, fonts del ministeri de Política Territorial han insistit que «no hi ha res a negociar» sobre el referèndum d'autodeterminació, que no està recollit en l'ordenament jurídic espanyol ni en el de cap país democràtic.

Els punts sobre els quals sí que hi haurà debat són els relatius a l'informe de la situació dels traspassos de funcions i serveis pendents de formalitzar i l'anàlisi i intercanvi d'informació sobre la conflictivitat competencial plantejada davant el Tribunal Constitucional. Fora de l'ordre del dia oficial, i com a punt previ, figuraria també la presentació de la reunió i dels nous membres de la representació de l'Estat i de la Generalitat en aquesta Comissió Bilateral Generalitat-Estat. A més, es procedirà a la lectura i aprovació, en el seu cas, de l'acta de la vuitena reunió, del 19 de juliol del 2011, i es veurà un informe presentat per la secretaria permanent.

Precisament ahir, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, i la consellera de la Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, es van reunir a Madrid per abordar qüestions sectorials que interessen a ambdues administracions.