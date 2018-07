Nou salt massiu, aquest cop de 600 persones, a la tanca de Melilla

Almenys 1.173 persones han entrat de manera irregular per via terrestre a Ceuta en el que va de 2018, sumats els 602 migrants indocumentats d'origen subsaharià que van aconseguir accedir irregularment a la ciutat autònoma ahir després de saltar la tanca fronterera.

Segons dades del ministeri de l'Interior, les entrades a Espanya via terrestre per Ceuta eren 571 a data 13 de juliol, fet que suposa el 55% menys respecte al mateix període del 2017, quan es van registrar 1.272 entrades únicament per aquesta via que comptabilitza les entrades mitjançant el salt de la tanca i en els dobles fons de vehicles, entre d'altres. No obstant això, el panorama canvia després del salt massiu d'aquest dijous, ja que el nombre d'entrades per aquesta via és de més d'un miler.

Les xifres oficials des de gener fins al 13 de juliol comptabilitzen un total de 824 entrades de migrants a Ceuta per vies irregulars –via terrestre i marítima. Les persones que van arribar a través d'embarcacions a les costes de Ceuta van ser 253, enfront de les 60 que es van registrar en el mateix període del 2017.

Fonts de Delegació de Govern van precisar a Europa Press que fins al 19 de juny havien entrat a Ceuta 607 estrangers, dels quals 303 eren algerians, 225 d'origen subsaharià i 35 d'altres països.

D'altra banda, segons dades del Govern facilitades a Europa Press, des de l'any 2008 fins al 2017 van entrar a Ceuta un total de 18.970 persones. La tendència de les arribades ha estat creixent fins a 2016, quan es va assolir el pic amb 3.223 entrades. En 2017, 3.219 persones van entrar de manera irregular.

En aquests deu últims anys, de Guinea van arribar a Ceuta 5.325 migrants, d'Algèria 3.451, del Camerun 2.250, i de Mali 1.176, que són les nacionalitats predominants.

Fonts del Ministeri de l'Interior van admetre que es van produir devolucions sumàries de migrants en el salt a la tanca fronterera de Ceuta d'ahir, alhora que van recordar a Europa Press que és «en compliment a la legislació vigent».

Aquesta pràctica –també coneguda com devolució en calent– és una mesura recollida en la Llei de seguretat ciutadana, que empara la devolució sumària al Marroc dels migrants interceptats en el salt de les tanques de Ceuta i Melilla sota la figura jurídica del «rebuig en frontera». Va ser posada en marxa l'abril del 2015, amb el Govern de Mariano Rajoy al capdavant.

En un vídeo difós per El Faro de Ceuta, expandit després del salt massiu d'aquest dijous i recollit per Europa Press, apareixen dos migrants que són retornats a ter-ritori marroquí en contra de la seva voluntat i entre laments.