Més de 200.000 signatures en dos dies demanen l'indult per a Juana Rivas

n Més de 200.000 persones han signat en només dos dies la petició a Change.org per sol·licitar l'indult per a Juana Rivas, la mare de Maracena (Granada) condemnada a cinc anys de presó per incomplir l'ordre judicial de tornar els seus fills al pare, acusat de maltractaments i condemnat el 2009 per un delicte de lesions en l'àmbit familiar. En concret, aquesta petició sol·licita al president del Govern, Pedro Sánchez, i a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que «facin tot el possible per concedir l'indult a Juana Rivas de manera immediata» i que comencin a «posar fi a aquesta injustícia».

Aquesta campanya, promoguda per l'Associació Il·licitana contra la Violència de Gènere (Aivig), lamenta que «l'Estat espanyol deixa els seus fills en situació de vulnerabilitat màxima i sense la seva mare». «L'únic que Juana va fer va ser intentar protegir-los d'un home ja condemnat anteriorment per haver-la agredit l'any 2009», apunta, i alhora assegura que «obliga Juana Rivas a pagar 30.000 euros al seu maltractador i totes les costes del judici». Finalment, recull que «el seu marit va exercir violència durant 11 anys contra Juana i els seus fills i només va haver de complir tres mesos de condemna».