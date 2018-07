El PDeCAT s'aboca a la Crida per la República de Carles Puigdemont

La nova direcció del PDeCAT, liderada pel bagenc David Bonvehí, es va conjurar ahir a favor de la «unitat d'acció» i va prometre abocar-se en el projecte de la Crida Nacional per la República capitanejat per l'expresident Carles Puigdemont, al qual va definir com el seu «líder polític i moral».

Bonvehí va comparèixer ahir després de la primera reunió de l'executiva sorgida de l'assemblea del PDeCAT del 21 i 22 de juliol, en la qual el partit va acordar lliurar-se al projecte i al lideratge de l'expresident català i líder de JxCat, Carles Puigdemont.

En aquest context, Bonvehí va indicar que la nova direcció -de la que encara no s'han definit càrrecs ni responsabilitats- es va conjurar en la «unitat d'acció» dins del partit, en relació amb els sobiranistes presos i els que estan a l'exterior, tot això sota el lideratge de Carles Puigdemint.

Per aquesta raó, la primera visita que va realitzar Bonvehí com a president del PDeCAT va ser a Bèlgica dissabte passat dia 28, amb motiu del retorn a Waterloo de Puigdemont, qui, va recalcar, és «el nostre líder polític i moral».

També va mantenir una reunió amb l'exconseller Lluís Puig a Bèlgica i pròximament es veurà amb els exconsellers presos Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, que formen part de la comissió del partit que estudiarà l'encaix amb la Crida.

Bonvehí va expressar que la voluntat de la direcció és tenir un partit «al servei de la unitat que proposa la Crida», moviment al qual volen abocar-se, a títol individual, per ser «partícips» de la seva construcció.

El nou president del PDeCAT també va explicar que preveu reunions en les pròximes setmanes amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i amb els dirigents del grup de JxCat al Parlament, per garantir la «unitat d'acció».

El dirigent va expressar també que el retorn de Puigdemont a Waterloo és, segons el seu parer, «la constatació del fracàs de l'estratègia judicial» dirigida pel jutge del Suprem Pablo Llarena, qui va optar per retirar les euroordres després que la justícia alemanya descartés lliurar Puigdemont per delicte de rebel·lió, encara que sí per malversació.

Precisament Llarena va ser increpat aquest cap de setmana passat per un grup d'independentistes en sortir d'un restaurant de Mont-ras, on havia participat en un sopar estiuenc amb unes vint persones, entre les quals hi havia el president del grup municipal del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz.

El nou president del PDeCAT no va censurar els fets al·legant que desconeix si Llarena va ser increpat, però sí que va opinar, en canvi, que «en altres països europeus aquests sopars en els quals es barregen poders de l'Estat no tindrien lloc».

Bonvehí va anunciar també que té previst donar un «rol important» a Míriam Nogueras al grup parlamentari al Congrés dels Diputats, atès que aquesta va assumir el paper de vicepresidenta del partit en el conclave del PDeCAT de fa dos caps de setmana.

Ho va explicar en la roda de premsa posterior a la primera reunió de la nova direcció, on va defensar que Nogueras ha de tenir un paper rellevant en el grup, però no va concretar quin paper exercirà ni si aquest serà el de portaveu al Congrés, substituint Carles Campuzano.

«En la reunió de la direcció he dit que la vicepresidenta del partit ha de tenir un rol important en el que és la política de l'Estat espanyol, però abans de prendre qualsevol decisió vull parlar amb tots els diputats i senadors» del PDeCAT, va concloure Bonvehí.