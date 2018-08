Trump diu que conspirar «no és delicte» i que si algú ho va fer va ser Clinton

n El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que «la conspiració no és un delicte» i que els que sí van incórrer en aquest comportament van ser la candidata presidencial Hillary Clinton i els seus companys del Partit Demòcrata. «La conspiració no és un delicte, però això no importa perquè no hi va haver conspiració, excepte per part de la deshonesta Hillary i els demòcrates», va assegurar el mandatari nord-americà en un missatge publicat al seu compte personal de la xarxa social Twitter.

El missatge de Trump segueix la línia anticipada dilluns pel seu advocat, Rudy Guliani, que va assegurar que, fins i tot en el cas que el magnat hagués «conspirat» amb els russos a la campanya de les eleccions presidencials que va guanyar el 2016, la «conspiració» no seria en si un «delicte» comès pel multimilionari perquè no va ordenar als russos el pirateig dels servidors de correu del Partit Demòcrata ni va pagar per aquesta operació.

«Ni tan sols sé si és un delicte conspirar amb els russos», va afirmar Giuliani. «Si comences a analitzar el delicte, el ciberatac és el delicte. El president no va fer el ciberatac. No els va pagar pel ciberatac», va argumentar el lletrat de Trump.

Els Estats Units estan investigant si hi va haver una «conspiració» per part d'agents russos per afavorir la candidatura de Trump a les eleccions presidencials de novembre de 2016 en detriment de la de la candidata demòcrata, Hillary Clinton.