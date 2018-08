Interior cessa el cap de la UCO per «falta de confiança»

El Ministeri de l'Interior ha cessat el cap de la Unitat Central Operativa (UCO), el coronel Manuel Sánchez Corbí, per "falta de confiança". El cessament el signa la secretària d'Estat de Seguretat, Ana Botella, a proposta del director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón. Fonts del ministeri apunten que no es tracta d'una falta de confiança de caire polític sinó "operatiu". La setmana passada, el mateix cap de la UCO va suspendre les activitats de la unitat acusant que s'havia quedat sense fons reservats. En canvi, des del ministeri sostenen que va prendre aquesta decisió sense que ningú li ho ordenés i sense demanar cap mena d'autorització. Per això, el director general de l'institut armat ha prescindit d'ell i l'aparta de la unitat d'investigació. De moment, es desconeix qui el substituirà.