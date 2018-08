Rull, Turull i Sànchez denuncien desigualtat amb els polítics a l'estranger

Els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez han denunciat la «pitjor condició» que pateixen en estar a la presó, a diferència dels processats que es troben a l'estranger, entre ells Carles Puigdemont, i demanen al Tribunal Suprem que plantegi una qüestió prejudicial a Europa. Ho van fer en el recurs de súplica que la seva defensa va presentar davant el Tribunal Suprem per sol·licitar una cop més la seva llibertat una vegada que el 27 de juliol passat la Sala encarregada d'enjudiciar els fets els hi denegués.

En aquest nou recurs, la defensa, exercida per Jordi Pina, es pregunta si és compatible amb els drets fonamentals que el jutge instructor, Pablo Llarena, retirés «sense cap motivació» totes les ordres de detenció emeses contra els processats fugats quan «simultàniament» manté a la presó a Espanya nou líders independentistes quan tots estan sent investigats «exactament pels mateixos fets i delictes». I denuncia que els seus defensats estiguin «en pitjor condició» pel «mer fet de residir a Espanya» quan Llarena permet «la lliure circulació per la resta del globus als investigats residents al Regne Unit i a Suïssa». Per això, considera que la Sala encarregada d'enjudiciar els fets, presidida pel magistrat Manuel Marchena, ha de plantejar «obligatòriament» l'esmentada qüestió davant el Tribunal de Justícia de la UE.