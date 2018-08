David Bonvehí «respecta» els CDR si són pacífics però demana «unitat» a l'independentisme

El president del PDeCAT, el bagenc David Bonvehí, va expressar ahir respecte per a qualsevol protesta si és pacífica, després de les concentracions dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR) a les seus de la seva formació, d'ERC i de la CUP, però va exigir respecte també per als partits i «unitat d'acció». En una entrevista al diari Ara, Bonvehí es va referir així a les propostes que van dur a terme ahir els CDR a la seu del PDeCAT, ERC i la CUP per exigir a aquestes formacions desobediència i materialitzar la «república catalana». Bonvehí va mostrar el seu «total respecte per a qualsevol protesta si és pacífica», però va recalcar: «Si desobeir una cosa concreta garantís la independència, ja estaríem disposats a fer-ho, però no és així». En aquest context, va remarcar que «ni el PDeCAT ni els CDR tenen la solució màgica per aconseguir la independència en una setmana».