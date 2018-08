Drons explosius rebenten un discurs de Maduro durant un acte militar a Caracas

El Moviment Nacional 'Soldados de Franelas' s'ha atribuït l'atac perpetrat dissabte a la tarda (hora local) contra el president veneçolà, Nicolás Maduro, mentre pronunciava un discurs a l'Avinguda Bolívar de Caracas en el marc d'un acte militar, del qual ha sortit il·lès.

El grup, que pel que sembla estaria integrat per militars crítics amb el Govern, ha explicat a Twitter que l''Operació Fènix' consistia a "sobrevolar dos 'drons' carregats amb C4 a la llotja presidencial", però "franctiradors de la Guàrdia d'Honor van derrocar els 'drons' abans d'arribar a l'objectiu".

"Vam demostrar que són vulnerables. No s'ha aconseguit avui, però és qüestió de temps", han afirmat a la xarxa social, per on han difós vídeos i imatges del moment de l'atac.

Poc després, la periodista veneçolana Patrícia Poliol ha llegit al seu canal de YouTube, Factors de Poder, un comunicat que, segons ha comentat, Soldats de Franel·les li ha fet arribar.



"És contrari a l'honor militar mantenir al Govern a qui no només s'ha oblidat de la Constitució, sinó que ha fet de la funció pública una manera obscena d'enriquir-se i envilir-se", han dit els signants, parlant en nom de la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Totes les persones i els òrgans que exerceixen el poder públic estan subjectes a la nostra Constitució", inclòs el president, han recordat. No obstant això, han continuat, "bona part d'aquests òrgans de l'Estat han deixat d'observar les seves normes, tant pel que concerneix el funcionament del poder públic com respecte els drets dels veneçolans", i per això "la FANB (...) ha decidit restablir la seva efectiva vigència".

"Si la finalitat d'un Govern és la suma de la felicitat màxima, no podem tolerar que la població pateixi gana, que els malalts no tinguin medicaments, que la moneda no tingui valor, que el sistema educatiu ni eduqui ni ensenyi, només adoctrinant en el comunisme, que la seguretat personal sigui un record llunyà, que se segueixin violant els Drets Humans, que s'utilitzi l'estructura d'Estat per a operacions de narcotràfic i terrorisme internacional, que la impunitat regni sobre la Justícia, que no es respecti la voluntat popular, que milions de veneçolans s'hagin vist obligats a abandonar el país", han esgrimit.

Per a ells, Veneçuela "està segrestada" i és necessari "el retorn a la pau, a la prosperitat i al progrés". "Les nostres accions tenen com a objectiu el respecte a la sobirania popular, encarnada en l'Assemblea Nacional, la ruptura de qualsevol relació de dependència i submissió a un Govern estranger i la convocatòria, en el termini més curt possible, a unes eleccions veritables i lliures en les quals el poble de Veneçuela pugui expressar la seva voluntat i sigui reconeguda i respectada. En fi, el restabliment immediat de l'ordre constitucional", han defensat.

Els Soldats de Franel·les han reclamat a més la cooperació del poble veneçolà: "Per culminar amb èxit aquesta lluita emancipadora és necessari que sortim tots als carrers, donant suport als nostres militars constitucionals i líders polítics civils per a la presa i consolidació del poder fins a la conformació d'una junta de govern de transició".

S'han mostrat convençuts que les seves accions estan emparades per la Carta Magna, atès que "la FANB té per funció garantir la independència i la sobirania de la nació, la integritat del territori i l'ordre públic intern". "En el compliment d'aquesta sagrada missió, els seus oficials (...) estan disposats a ofrenar les seves vides", han asseverat.

"La FANB és bolivariana perquè segueix l'exemple històric del llibertador Simón Bolivar", han reivindicat, no per estar sotmesa a alguna parcialitat política o persona que s'arrogui la condició bolivariana per a finalitats subalternes i contraris a la Constitució". "Per la FANB, Veneçuela és lliure (...) i el Govern és i serà sempre democràtic", han subratllat.