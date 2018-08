Josep Borrell es pregunta què hauria fet el tribunal alemany si allà s'hi hagués fet un 1-O

n El ministre d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Josep Borrell, es pregunta com hauria actuat el tribunal de Schleswig-Holstein (Alemanya), que va decidir no lliurar a Espanya per rebel·lió l'expresident català Carles Puigdemont, si el desafiament secessionista s'hagués produït a Alemanya.

«No vull valorar això com a ministre d'Exteriors perquè és un assumpte judicial. Però em pregunto què hauria decidit el tribunal si hagués passat el mateix a Alema-nya», diu en una entrevista al diari alemany Handelsblatt, recollida per Europa Press.

Segons els seu parer, el cas de Puigdemont demostra que «encara queda molt per fer» en la construcció de l'espai judicial europeu. Finalment, el jutge instructor, Pablo Llarena, va renunciar a demanar l'entrega de Puigdemont a Alemanya només per delicte de malversació, com va preveure la cort de Schleswig-Holstein, i va retirar l'ordre europea de detenció que havia emès. Preguntat si considera possible un acord amb el Govern català, admet que «si el problema segueix sent binari i els separatistes només volen parlar d'un referèndum d'independència, les converses acabaran ràpid».