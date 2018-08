Els Mossos detenen un taxista per agredir un VTC durant la manifestació del 25 de juliol

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lliçà d'Amunt un dels taxistes que durant la manifestació del passat 25 de juliol va participar en l'atac amb "violència i agressivitat" contra un vehicle VTC que, en aquell moment, transportava un matrimoni amb la seva filla petita. Segons el relat de la policia, els fets van tenir lloc a la cruïlla dels carrers Aragó i Girona i els assaltants va atacar el cotxe donant-li cops fins a trencar els retrovisors i van abonyegar la carrosseria, provocant danys per valor de 7.000 euros. El conductor va baixar llavors del vehicle per intentar calmar els ànims i alguns dels manifestants el van agredir, li van pintar la cara amb un esprai i li va llançar el pot metàl·lic al cap. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions de persones que la policia ja té identificades.

El taxista detingut a Lliçà és de nacionalitat espanyola i té 39 anys. La detenció s'ha pogut fer després de la denúncia de les víctimes, que ha permès identificar i localitzar els autors dels fets, un dels quals és el detingut d'aquest divendres al matí.

El 25 de juliol, primer dia de la vaga de taxistes, diversos manifestants -entre els quals es trobaven els investigats- van tallar el carrer Aragó i van aturar el trànsit "amb l'objectiu de localitzar vehicles VTC", tal com relaten els Mossos. Un cop finalitzada l'acció, els manifestants es van dispersar i van marxar del lloc dels fets.

De fet, Uber i Cabify van decidir suspendre el servei a Barcelona durant la tarda del dimecres 25 i durant tot el dijous 26 de juliol, coincidint amb les primeres 48 hores de la vaga del taxi. El motiu, segons van assegurar aleshores les empreses VTC, era que no podien operar amb seguretat després de denunciar diverses agressions a conductors. Unauto, la patronal de les VTC, va difondre diverses imatges d'atacs a vehicles VTC en diferents punts de la capital catalana, coincidint amb la concentració dels taxistes.