El vidu de la noia assassinada a Costa Rica culpa les autoritats de no advertir-los

n Miguel Ángel Escribano, parella sentimental de la dona assassinada a Costa Rica, va retreure ahir a les autoritats costa-riquenyes i espanyoles que no els advertissin del «perill» que corrien a la zona en la qual s'allotjaven, i van reclamar als investigadors que «no descansin» fins que es trobi el culpable del crim.

Els investigadors apunten al mòbil sexual com a causa de l'assassinat d'Arantxa López Gutiérrez, l'espanyola de 31 anys trobada morta dissabte passat als voltants de l'hotel en el qual s'allotjava a Tortuguero.

En un acte a l'Ajuntament de San Fernando d'Henares (Madrid), on també hi eren presents familiars de la difunta, Escribano ha afirmat que la Policia Judicial del país centreamericà està en «fortes investigacions sobre aquest tema» i per això demanen «que continuïn, que no descansin, que trobin el responsable o responsables d'aquesta barbàrie».



«Un sol culpable»

«En aquesta tragèdia hi ha un sol culpable i és el covard assassí, cal trobar-lo, no descansin senyors costa-riquenys, m'ho deuen a mi i la meva família, ens ho deuen als espanyols que anem a Costa Rica», va expressar. També va definir el responsable com «un maleït indesitjable, una despulla de la condició humana».

De la mateixa manera, va sol·licitar al Govern d'Espanya que els «defensi» i que «col·labori». En aquest sentit, va suggerir que la Guàrdia Civil acompanyi en la recerca a les autoritats del país iberoamericà.