Més de 100 ferits a Bucarest en les protestes contra la corrupció

n Més de 100 persones van resultar ferides a causa de l'enfrontament que va produir-se divendres entre la policia i els milers de manifestants que van concentrar-se al centre de Bucarest per protestar contra la corrupció. Milers de persones van reunir-se a la capital romanesa per exigir la dimissió del Govern del Partit Social Demòcrata per la corrupció. «Govern de lladres», van cridar. «Vaig haver de anar-me'n per donar als meus fills una vida millor que no era possible aquí, i desafortunadament encara no és possible», va dir Daniel Ostafi, un camioner de 42 anys que va emigrar a Itàlia.