La dona de Forn assegura que l'exconseller no vol cap homenatge «però agraeix l'espontaneïtat de la gent»

En una entrevista a RAC1, la dona de Quim Forn, Laura Masvidal, ha explicat que l'exconseller no vol cap homenatge al voltant del 17-A però que ''agraeix l'espontaneïtat de la gent''. Masvidal ha destacat que Forn creu que l'homenatge ha de ser per a les víctimes però també per als cossos de seguretat, els serveis d'emergència i la resposta de la gent. Segons Masvidal, la commemoració dels atemptats han fet aflorar ''el sentit del presidi'' a Forn, que posa en qüestió ''què hi faig aquí dins'' si fa un any va liderar la resposta de la societat defensant uns valors de rebuig a la violència. Tot i la situació, Masvidal creu que Forn tornaria a ser conseller perquè va ser ''un honor agafar la responsabilitat.''

La dona de Forn entén que el major Trapero hagi demanat no ser homenatjat per poder separar qualsevol reivindicació política de cara al judici ''duríssim'' que afronta després d'un any ''molt injust''.

De cara al judici de Forn, Masvidal ha explicat que demanaran que se'l puguin preparar ''en condicions, que és en llibertat''. La dona de Forn ha explicat que se'ls ha permès un ordinador per poder llegir la causa, però considera que l'única manera de preparar-se bé el judici és fora de la presó. En aquest sentit, destaca que el trasllat de presó va ser molt dur, com ho són també els que s'han de fer per anar a declarar. Així, per Masvidal, no es pot afrontar un judici si el pres es lleva a les 5, i pràcticament sense esmorzar se'l tanca en un calabós a l'espera de la declaració.

Per Masvidal, l'acostament a presons catalanes ha evitat els desplaçaments a Madrid i altres avantatges com que els set homes estiguin junts al mateix centre, però denuncia que el règim penitenciari és ''estricte'' a tot arreu. Per Masvidal, el debat no s'ha de ser el règim penitenciari sinó el règim polític. Masvidal ha confirmat que divendres anirà a l'acte que organitza l'ANC i Òmnium a Lledoners perquè considera que és una ''vergonya'' que els representants estiguin presos.