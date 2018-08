Vols saber com és la casa en venda més cara de Catalunya?

Malgrat que el preu de l'habitatge és un dels problemes més greus per als joves a tota la demarcació, que en molts casos no hi poden accedir, per a d'altres el preu no representa un problema a l'hora de buscar una segona residència. I a la Costa Brava arriben moltes d'aquestes persones, en gran part, provinents de l'estranger. Aquest perfil, ric i estranger, és el que busca immobles com el més car de Catalunya, situat a Sant Feliu de Guíxols, a la zona de Punta Brava, on també tenen residència altres il·lustres habitants de la localitat com la baronessa Thyssen.

La casa en venda més cara de Catalunya té més de 1.000 metres quadrats de superfície sobre una parcel·la de 3.200 sobre el mar on gaudir d'unes espectaculars vistes sobre aquest indret de la Costa Brava que va inspirar el periodista i escriptor Ferran Agulló per batejar-la. Materials de luxe i tecnologia d'última generació, spa amb climatitzador, infinite pool amb calefacció, cascades, massatge d'aigua i sistema de control climàtic, càmeres de vigilància i diverses terrasses són el reclam anunciat a l'anunci del portal inmobiliari idealista per atreure un elitista target amb grans possibilitats econòmiques i gustos molt particulars.

Tot i que és l'immoble més car de Catalunya, la xifra que ostenta aquest luxós xalet està molt per sota de la casa més cara de l'Estat que oferta el portal inmobiliari idealista.com i i que es ven a Marbella per 50 milions d'euros. Segons el portal, les cases més cares d'Espanya estan situades entre la Costa del Sol i Mallorca, dos dels principals pols d'atracció per a les grans fortunes del món.

La casa de Marbella es troba en primera línia de platja i compta amb sis suites i dues cases de convidats en una parcel·la de més de 6.663 metres quadrats, segons un estudi d'Idealista on analitza les 10 cases més cares d'Espanya.

La segona, a Mijas

A la mateixa província de Màlaga, però en el municipi de Mijas, es troba un xalet de 7.000 metres quadrats amb 12 habitacions, pista de tennis, piscina, etc. i suma a més una platja privada de 160 metres. El propietari demana 35 milions d'euros i la converteix en el segon habitatge més cara del país.

Amb un preu de 30 milions d'euros, Balears es converteix en la segona comunitat autònoma amb la casa més exclusiva, que ocupa el tercer lloc en el rànquing i se situa en Alcudia, Mallorca. A més, l'illa explica també amb la quarta casa amb més luxe, un habitatge per un valor de 26,5 milions amb una parcel·la de 820.000 metres quadrats que es troba a Puigpunyent. Madrid és la tercera comunitat on més es demana per un habitatge, amb la cinquena casa més cara stuada a Boadilla del Monte. Demanen 24 milions d'euros per 41.000 metres quadrats de parcel·la i 4.500 d'habitatge.

Per completar les 10 cases més exclusives d'Espanya, Marbella torna a prendre posicions, en concret la sisena casa més cara (23,3 milions d'euros), la setena (23 milions), la novena (18 milions) i la desena (17,5 milions) es troben en aquest municipi, mentre que l'octava es troba en La Moraleja, Madrid, on demanen 18,75 milions per ser-ne el propietari.