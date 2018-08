Tornen a ingressar a l'hospital l'home de València de 385 quilos donat d'alta dimarts

n En un nou gir de la seva dramàtica història, Teófilo Rodríguez, l'home de 385 quilos greument malalt a qui l'Hospital de Manises (València), de titularitat pública i de gestió privada, va donar l'alta dimarts en contra del seu criteri i del de la seva família, va tornar a ingressar hores després al mateix centre mèdic. Fonts de la Conselleria de Sanitat van assegurar que adoptaran les mesures oportunes per garantir que Rodríguez rep l'«assistència necessària». La germana de l'home va presentar una denúncia contra l'hospital i la Generalitat. La família va denunciar que l'hospital li va donar l'alta perquè no té mitjans per a ell.

El pacient, de 34 anys, va sortir de l'hospital dimarts a la tarda en un camió de transport de mercaderies i traslladat a Torís, el poble de València on viu. Durant diverses hores va romandre al carrer perquè els transportistes no sabien com baixar-lo. En lloc d'utilitzar una llitera que suportés el seu pes -a la Comunitat Valenciana només n'hi ha una, a Caste-lló-, l'hospital va carregar a la camioneta el llit en el qual havia estat ingressat, el qual no passava per la porta de casa seva. Els metges van decidir tornar a ingressar-lo després de comprovar que el seu nivell d'oxigen en sang s'havia reduït de forma alarmant.