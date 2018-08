Un nen de vuit anys mor ofegat a les Borgues Blanques

Un nen de vuit anys va morir ahir ofegat a la piscina del club de tennis La Serreta de les Borges Blanques. Segons van informar els Mossos d'Esquadra a Europa Press, van rebre un avís a les 12.45 h sobre una incidència amb un menor a la piscina. Un helicòpter, quatre patrulles dels Mossos i metges del CAP del municipi es van desplaçar fins al club, on van provar de reanimar el nen, sense èxit.

L'equip de govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques va decretar dos dies de dol després de la mort del nen.

Per la seva banda, el jutjat de Lleida va obrir una investigació per determinar les causes exactes de l'ofegament.