Polèmica a les xarxes socials per un restaurant de Balaguer que ofereix «Guàrdia Civil andalús a la brasa»

El restaurant Nova Font Blanca de Balaguer (Lleida) ofereix en la seva carta d'esmorzars i al menú plats com "Guàrdia Civil andalús a la brasa" o "Mans de jutges i fiscals del Constitucional fets a baixa temperatura i acabats a la brasa de carbó".



El restaurant, situat al polígon industrial Camp Llong de Balaguer, publica a la seva pàgina web la seva àmplia oferta gastronòmica, que inclou tant menús diaris com a carta i esmorzars de forquilla i ganivet.



A la carta també hi destaquen altres frases com "Cuinem com ens surt dels fogons" o "el 90% d'aquest menú està cuinat i elaborat amb productes frescos i de proximitat del nostre país: Catalunya", i es poden llegir altres inscripcions del tipus "Salut i República i que Déu nostre senyor us guardi ".



El restaurant Nova Font Blanca va ser un dels guanyadors del programa Joc de Cartes que s'emet a TV3 i en el qual cada setmana competeixen diversos restaurants d'una ciutat o regió concreta. En aquest cas, el restaurant lleidatà es va imposar als altres concursants per oferir el millor plat de caragols de la comarca de la Noguera.





Nova Font Blanca és el guanyador del #JocdeCartesTV3 d´avui, com a millor restaurant de cargols de la Noguera! Felicitats! ?? ?? ??#JDCCargolsTV3 https://t.co/8MsMMRnvMN pic.twitter.com/aGF3pYnIOg — Joc de cartes (@JocdeCartesTV3) 11 d´abril de 2018

La polèmica no ha tardat a explotar a les, on hi ha hagut comentaris de tot tipus, mentre el Facebook del mateix restaurant s'ha omplert de crítiques negatives per raons ideològiques.