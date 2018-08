El Constitucional de Zimbàbue confirma la victòria electoral del president

n El Tribunal Constitucional de Zimbàbue ha ratificat la victòria electoral d'Emmerson Mnangagwa i ha rebutjat les acusacions del líder opositor, Nelson Chamisa, que havia denunciat una tendència a favor de l'actual mandatari.

El president de la cort, Luke Malaba, va assegurar que Chamisa «no ha proporcionat proves clares, directes, suficients i creïbles que avalin les seves acusacions» i obliga el Moviment pel Canvi Democràtic a assumir les costes. «No correspon al tribunal decidir unes eleccions, sinó a la gent», va assegurar Malaba, que d'aquesta manera va donar per vàlids uns resultats que concedien a Mnangagwa el 50,67% dels vots i a Chamisa el 44,3% restant. Mnangagwa va afirmar no estar «sorprès» per la decisió del tribunal, en la mesura que estaria en línia amb el que van manifestar autoritats i observadors, i va defensar que Zimbàbue té «tribunals independents» les resolucions dels quals s'han de respectar.