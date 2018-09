L'Església australiana es nega a denunciar casos d'abusos sexuals a menors

L'Església catòlica d'Austràlia va rebutjar ahir les lleis que obliguen els capellans a denunciar casos d'abús sexual a menors si la informació referent ha estat obtinguda a través del confessionari. La Conferència de Bisbes Catòlics d'Austràlia (ACBC), el principal cos catòlic del país, ha afirmat que no accepta la sol·licitud d'investigació oficial sobre els abusos comesos en el si de l'Església, el que obligaria als cures a denunciar abusos a la policia quan se n'assabenten en una confessió.

Des de llavors, tres dels vuit estats del país han aprovat lleis que tipifiquen com a delicte que els capellans no denunciïn els abusos sexuals dels quals són informats quan són al confessionari, mentre que altres estats han dit que ho estan considerant. «El Consell (...) continua donant suport el sigil sacramental», va afirmar la ACBC en un informe publicat ahir. «Els nens estaran menys segurs en lloc de més si es requereixen informes obligatoris de confessions», va afegir l'informe. El president de ACBC, Mark Coleridge, va afirmar que el sigil sacramental és un «element no negociable de la nostra vida religiosa».