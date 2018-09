Detingut per matar la seva mare i conviure amb el cadàver a Sils

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia a Maçanet de la Selva (Selva) el fill de la dona que divendres va aparèixer morta a una casa de Vallcanera de Sils. El cos es trobava en un estat avançat de descomposició i estava embolicat en una bossa de plàstic i una corda al voltant del cap per subjectar-la. El van descobrir al garatge de l'habitatge. Des del divendres, el detingut, de 43 anys, estava il·localitzable, tot i que alguns testimonis apuntaven que l'havien vist per alguns establiments de la zona durant les últimes setmanes. Finalment aquest dilluns al migdia els Mossos d'Esquadra l'han localitzat a Maçanet i han procedit a la seva detenció. De moment, l'autòpsia no ha revelat les causes de la mort de la víctima, de 62 anys. Estava desapareguda des del novembre de l'any passat i se sospita que l'arrestat va conviure amb el cos, segons han indicat a Europa Press fonts de la investigació.

El cadàver que els Mossos d'Esquadra van trobar aquest divendres en el garatge d'una casa de Vallcanera podria haver estat fruit d'una mort violenta. De moment, els Mossos d'Esquadra ja han detingut el fill de la víctima com a principal sospitós de la seva mort. De fet, fonts properes al cas apunten que la dona tindria signes de violència però l'avançat estat de descomposició del seu cos no ha permès determinar encara les causes.

Els Mossos van trobar el cos durant l'escorcoll a la casa de la víctima divendres passat. Els veïns n'havien denunciat la desaparició deu dies abans, el 21 d'agost. Alguns d'ells van explicar que no veien a la víctima des del novembre del 2017 i que el seu fill els havia dit que la seva mare havia marxat a viure amb la seva parella.

La resposta del fill, però, no els va convèncer i finalment van decidir denunciar-ho a la policia. A partir d'aquí, es va obrir una investigació i els mossos van arribar a parlar amb el fill per telèfon però que, un cop fet el registre amb la descobert del cos, ja no hi van poder parlar més perquè estava il·localitzable.

Durant el registre, els Mossos van descobrir que al garatge hi havia el cos d'una dona en un estat avançat de descomposició. El cadàver estava embolicat amb una bossa de plàstic i lligat amb una corda al voltant del cap per subjectar-lo. A causa de la descomposició, però, encara no s'ha pogut determinar les causes de la seva mort ni s'ha pogut certificar oficialment que es tracta de la dona desapareguda.

El jutge ha decretat el secret de sumari i es preveu que en els propers dies el detingut passi a disposició judicial. Els Mossos l'han traslladat a la comissaria de Santa Coloma de Farners per prendre-li declaració.