Roger Mas, entre els artistes que posaran música a l'espectacle de la plaça Sant Jaume

Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann i Txarango són alguns dels artistes que col·laboraran el dilluns 10 de setembre a la nit, a l'espectacle institucional que commemorarà la Diada 2018 just acabar a la plaça de Sant Jaume de Barcelona la Marxa per la Llibertat que convoquen el Parlament de Catalunya i la Generalitat.

Segons ha avançat el Govern, a les 20.30 h, al Parlament de Catalunya, es rebrà la Flama del Canigó, la llum que es renova cada any en arribar l'estiu i que s'escampa pels Països Catalans, i d'allà -del Parc de la Ciutadella- s'iniciarà una marxa de llum, encapçalada pels presidents de la Generalitat i del Parlament i que comptarà amb la participació d'altres autoritats i de la ciutadania que s'hi vulgui afegir. Aquesta Marxa per la Llibertat passarà pel Born Centre Cultural i acabarà a la plaça Sant Jaume per portar la llum a la seu del Govern de Catalunya.

Quan la llum arribi a la plaça Sant Jaume, a les 21.45 h, el president de la Generalitat lliurarà la flama a un missatger per portar la llum dins del Palau de la Generalitat. Quan s'obrin les portes de la seu del Govern de Catalunya, en sortiran tots els artistes que participaran a l'acte des de la plaça.

L'escenografia de l'espectacle central remet a un bosc inert que amb cada actuació s'anirà il·luminant fins deixar l'energia i la llum necessàries per acabar el camí començat. Està prevista l'actuació d'un seguit d'intèrprets, des de representants de la generació dels Setze Jutges fins els més joves de l'escena actual, en un viatge que ens vol encarar cap al futur. Es cantaran cançons centrades en la idea de la llibertat i adaptades expressament per l'acte sota la direcció musical de Xavi Lloses.

A més de la música, hi participarà la ballarina Marta Carrasco i s'utilitzaran altres expressions artístiques i plàstiques per tal de reforçar la idea central de llibertat. Totes les actuacions estaran acompanyades per la música en directe d'una orquestra, meitat simfònica i meitat cobla.

L'acte vol retre homenatge i donar suport als presos polítics i exiliats a través de la lectura de textos escrits per autors catalans, d'entre els quals també hi ha els que es commemoren aquest any com Pompeu Fabra, Maria Aurèlia Capmany, Raimon Panikkar o Manuel de Pedrolo, entre d'altres. Aquest any es vinculen aquestes commemoracions a la lluita per la llibertat que s'invoca. En el seu conjunt, l'acte vol ser una descàrrega d'emocions, reivindicació i espectacle audiovisual des del començament fins al final i està pensat perquè pugui ser també retransmès per televisió.