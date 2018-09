No troben restes d'ADN de la menor suposadament violada a la casa dels futbolistes

n La instrucció del sumari que porta a terme el Jutjat número 1 d'Aranda de Duero per l'agressió sexual suposadament comesa per tres exjugadors de l'Arandina sobre una menor de 15 anys afronta la seva recta final amb l'entrega d'uns estudis d'ADN realitzats per la Policia científica. Els estudis en principi no confirmen la presència de restes biològiques de la denunciant al pis que compartien els tres futbolistes i on, suposadament, van tenir lloc els fets denunciats. En la vintena de restes estudiades per la Unitat Central d'Anàlisi Científica de la Comissaria General de Policia Científica es constata la presència de material genètic dels futbolistes a diferents mostres, com la roba de llit intervinguda o el terra del lavabo proper al saló. De l'anàlisi d'una mostra de tapisseria i d'alguns cabells recollits s'ha obtingut un perfil majoritari de dona però diferent del de la denunciant.

De fet, de la denunciant només s'ha obtingut ADN en les mostres de part de la roba interior que portava el dia de la suposada agressió i que també va ser recollida; peces en les quals, d'altra banda, tampoc no s'aprecia cap resta dels denunciats. Aquest informe es pot impugnar mitjançant recurs de reposició en els tres dies següents a la notificació.