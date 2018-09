UGT i CCOO rebutgen sumar-se a una «aturada de país» l'1 d'octubre

n Els sindicats majoritaris a Catalunya, UGT i CCOO, van assegurar ahir que no donarien suport a l'eventual aturada de país que estudia l'ANC per commemorar el primer aniversari de la votació de l'1 d'octubre. En una atenció als mitjans de comunicació després de la signatura del nou Acord Interprofessional de Catalunya, el secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, va instar els agents socials i els governs a dialogar i «buscar grans consensos» socials. «Hem d'aprendre i no anar tant a 'acció-reacció'», va dir Ros.

El secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco,va criticar que l'Assemblea estudiï portar a terme una mobilització «en clau de conflicte laboral» per commemorar l'aniversari de l'1-O i va reiterar que CCOO «estarà sempre en la construcció d'amplis espais de convivència i cohesió». Per la seva banda, el president de la patronal Pimec va dir que «les coses no s'arreglen perjudicant l'economia» i va instar els presidents del Govern català i espanyol a continuar el diàleg malgrat «les pressions» perquè aquest no s'assoleixi.

La Intersindical-CSC, per la seva banda, va avisar que no pot convocar una «aturada de país», però va sostenir que sí que li podria donar suport.

Fonts d'aquest sindicat van explicar que una aturada com aquesta és una eina sindical de la qual «no disposen conceptualment» com a organització. Van fer ressaltar que, si es compleixen els requisits necessaris, sí que podrien convocar una vaga, però que han d'existir motius laborals i ser una demanda general: «És necessari que la societat la vulgui i que consideri que aquesta és la millor eina per reclamar drets».