L'acusat de matar la mare a Sils diu que li va tapar la boca perquè «callés»

Els investigadors sospiten que el suposat parricida de Sils (Selva) va matar la mare per quedar-se els diners d'un crèdit de 13.000 euros que podria haver demanat fent-se passar per la víctima dies abans de la mort i per apropiar-se de la pensió que cobrava la dona, de 760 euros mensuals. El suposat parricida ha ratificat aquest dijous davant del jutge la versió que ja va donar en seu policial. Segons ha declarat, el mes de novembre passat va començar a discutir amb la seva mare. El sospitós apunta que, durant la disputa, li va tapar la boca a la dona perquè "callés" fins que la víctima, que tenia 63 anys, es va "deixar de moure". Els investigadors però, posen en dubte aquesta versió i creuen que el crim podria ser premeditat perquè va comprar unes brides dies abans dels fets i perquè anava traient grans quantitats de diners del compte de la dona. El Mossos van localitzar el cos de la víctima amb les mans lligades a l'esquena amb brides, la cara encintada i embolicat amb plàstics.

Els investigadors apunten que el mòbil del parricidi de Sils és econòmic. Segons recull la interlocutòria d'ingrés a presó dictada pel Jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners, existeixen indicis que fan sospitar que, fins i tot quan la seva mare encara era vivia, el sospitós va cometre "una sèrie de desfalcs" del seu compte bancari o inclús va contractar un crèdit bancari de 13.000 euros fent-se passar per ella.

A més, també exposa que l'investigat va ocultar la mort de la seva mare amb la intenció d'apropiar-se de la pensió de viduïtat de 760 euros que cobrava la dona cada mes.

Tot i que la investigació situa la mort de la dona entre el 9 i el 10 de novembre del 2017, no van localitzar el cadàver fins divendres passat al domicili familiar de la urbanització Vallcanera de Sils perquè la investigació no va arrancar fins el 21 d'agost, quan amigues i veïnes de la víctima van denunciar que feia molt temps que no la veien ni tenien contacte amb ella.

La interlocutòria recull que, durant aquests mesos, el detingut es va fer passar per la seva mare contestant missatges de Whtasapp per ocultar el crim, fins i tot al seu mateix germà. Davant les sospites, els Mossos d'Esquadra van entrar a l'immoble divendres passat i van localitzar el cos de la víctima en una habitació situada al garatge de la casa. El cadàver estava en avançat estat de descomposició i embolicat en plàstics.

A més, la dona va aparèixer amb les mans lligades a l'esquena amb brides i la cara tapada amb cinta americana. Davant els indicis de mort violenta, va començar la recerca del sospitós a qui finalment van detenir dilluns passat a Maçanet de la Selva. En seu policial, el sospitós va "confessar" els fets i va donar la mateixa explicació que ha donat aquest dijous al jutjat.

Segons explica, a principis de novembre va discutir amb la seva mare. Tot i que no en recorda els motius, ha assegurat que solien barallar-se per diners o per la neteja de la casa. A més, ha explicat que aquell dia ell tenia molt mal de cap i, perquè la seva mare deixés de cridar, li va "tapar la boca fins que va deixar de moure's". Després, la va tombar al llit i va abandonar el domicili familiar. L'arrestat assegura que no tenia intenció de matar-la. Va tornar uns dies més tard i, segons ha dit, li va semblar que el cos de la seva mare s'havia "mogut".

El sospitós ha reconegut que va embolicar el cadàver amb els plàstics, tot i que no recorda haver-li col·locat les brides ni la cinta americana, el va traslladar fins al lloc on el van trobar els Mossos d'Esquadra. Els investigadors apunten, a més, que va segellar la porta de l'habitació amb espuma de poliuretà per evitar males olors per la descomposició del cos.

Atenent a la petició del fiscal Víctor Pillado, el Jutjat d'instrucció 1 de Santa Coloma de Farners ha ordenat l'ingrés a presó sense fiança del sospitós, a qui atribueix delictes d'assassinat, estafa continuada a la Seguretat Social i falsedat documental. Per aquests delictes es podria enfrontar a una pena de fins a 31 anys de presó.

Els motius pels quals li atribueixen un delicte d'assassinat són perquè va atacar la víctima per sorpresa, sense que es pogués defensar, per la diferència de complexió entre el detingut i la seva mare i perquè consideren que el crim podria ser premeditat, perquè va comprar les brides (juntament amb una pala i una aixada) pocs dies abans de la mort de la dona.

La defensa recorrerà



Per la seva banda la defensa –exercida per l'advocat Francesc López, sosté que "no es recullen els elements suficients" per imputar els delictes d'assassinat i estafa a l'acusat. López ha explicat que el seu client reconeix haver-se barallat amb la seva mare i haver-li tapat la boca, ja que els crits li provocaven "un important mal de cap", degut a una lesió que pateix.

El lletrat, però, remarca que la víctima "no estava en la mateixa posició" de com la va deixar l'acusat, per tant, no es pot acusar d'assassinat l'home. "És evident que la dona es va moure durant el temps que el meu client va ser fora", ha apuntat i ha assenyalat que la dona tenia problemes de salut que podrien haver desembocat en la seva mort.

López també ha explicat que demanarà una pericial forense per tal de saber si el seu client pateix algun tipus de malaltia mental. "En cap cas va tenir la intenció de matar la seva mare, el meu defensat només pretenia que callés", ha assenyalat el lletrat. Per tot plegat la defensa ja ha avançat que recorreran la presó provisional davant l'Audiència de Girona.