El tifó Jebi ja ha provocat 11 víctimes mortals a l'oest del Japó

El balanç de víctimes mortals a causa del pas del tifó Jebi per la zona occidental del Japó ha ascendit a onze, segons van confirmar ahir les autoritats, que van xifrar en més de 300 el nombre de ferits.

Les zones afectades han començat a recobrar la normalitat després del pas del tifó, que ha provocat, a mé, el tancament de l'aeroport de Kansai, on prop de 3.000 persones han passat la nit després que les instal·lacions quedessin inundades. Fonts oficials citades van indicar que l'aeroport segueix parcialment inundat, per la qual cosa es desconeix quan podrà reprendre les operacions.

Per la seva banda, el primer ministre, Shinzo Abe, ha ordenat a les autoritats que facin tot el possible per aconseguir que les persones atrapades puguin tornar a casa seva. El tifó ha provocat, a més, nombrosos danys materials, entre els quals al temple Nishi-Honganji, ubicat a la localitat de Kyoto i reconegut com a part del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Així mateix, més d'un milió de llars s'han quedat sense electricitat a Osaka i els seus voltants. A més, es van cancel·lar vols i alguns trens, segons el ministeri de Comerç i NHK.