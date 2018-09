L'Estat retirarà el recurs contra la llei catalana

El Govern central va anunciar ahir que retirarà el recurs d'inconstitucionalitat contra la llei catalana que universalitza la Sanitat i per a això posarà en marxa «els procediments i tràmits» per a «la formalització d'aquest desistiment pel Consell de Ministres». La consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, havia exigit que es fes aquest pas. Ahir a la tarda es van reunir el secretari d'Estat de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, per tractar els compromisos adquirits a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.

El Govern central va explicar que «resulta adequat procedir al desistiment en el recurs d'inconstitucionalitat presentat al seu moment», encara que no va concretar la data. «La reunió de treball estava prevista per a l'actualització de l'agenda d'assumptes en matèria de conflictivitat davant el Tribunal Constitucional i traspassos a la Generalitat, ja que els set anys passats sense contactes a l'efecte havien convertit en obsoleta bona part de l'agenda de l'any 2011», aclareix.