Protecció Civil aconsella arribar amb antelació a la manifestació de l'11-S

Protecció Civil de la Generalitat va aconsellar ahir a les persones que vulguin participar en la manifestació de la Diada que arribin amb antelació, si pot ser en transport públic, per evitar embussos i aglomeracions en carreteres, estacions i trens.

La manifestació, convocada com cada any per l'ANC i Òmnium Cultural, tindrà lloc demà a l'avinguda Diagonal, entre la plaça de les Glòries i el Palau Reial.

Tenint en compte que, com cada any, tornarà a ser una manifestació multitudinària, Protecció Civil de la Generalitat posarà en prealerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat).

A les persones que hi vagin des de Barcelona, Protecció Civil recomana usar el metro, ja que el transport en superfície patirà afectacions, i a les persones que arribin a la ciutat des d'altres municipis en cotxes privats els demana que ho facin amb antelació i aparquin lluny del centre.

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona desplegaran el dispositiu habitual de seguretat de cada 11 de setembre per garantir la seguretat i l'ordre públic durant els diferents actes que se celebraran amb motiu de la Festa Nacional de Catalunya. També el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) reforçarà la seva presència per atendre possibles necessitats sanitàries.

Els Mossos van aconsellar als participants en la manifestació que «mantinguin la calma, es desplacin de manera ordenada i respectuosa, i segueixin les indicacions del personal de seguretat».

Els Mossos també van demanar que «no es difonguin falsos rumors en les xarxes socials ni creïn cap situació de risc» i van recomanar «tenir molta cura de les pròpies pertinences i ser curosos per no deixar oblidades o desateses bosses o motxilles per evitar situacions de confusió no desitjades».

Protecció Civil va demanar fer un ús «racional» dels telèfons mòbils per evitar el col·lapse de la xarxa durant la manifestació, tot i que les operadores de telefonia habilitaran les mesures habituals per augmentar la capacitat de la xarxa. Per evitar el col·lapse de la xarxa, recomanen esperar a arribar a casa o a un lloc amb wifi per publicar a la xarxa les fotos i comentaris de l'esdeveniment.



Més de 400.000 inscrits

La manifestació de la Diada va superar les 400.000 inscripcions ahir al matí, van informar fonts de l'Assemblea. Quan falta un dia per l'Onze de Setembre, ja hi ha més de 1.350 autocars contractats i les samarretes venudes superen les 260.000. Pel que fa als trams de la manifestació, la majoria tenen l'ocupació alta o quasi plena i ja no n'hi ha cap amb la franja de mitja disponibilitat. Una desena ja estan completament plens.