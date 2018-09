Juncker diu que Brussel·les s'oposa a «qualsevol atac a l'estat de dret»

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat aquest dimecres que Brussel·les s'oposa a "qualsevol atac a l'estat de dret". Durant el seu discurs anual sobre l'Estat de la Unió a l'Eurocambra, a Estrasburg, el luxemburguès ha defensat que l'article 7 del Tractat de la UE ha d'aplicar-se allà on l'estat de dret "estigui en perill". Coincidint amb el dia en què el Parlament Europeu votarà si demana l'aplicació de l'article 7 a Hongria -un procés ja iniciat amb Polònia-, Juncker ha exposat que li preocupa l'evolució en alguns estats membres i ha indicat que les sentències dels tribunals de la UE "han de respectar-se". A més, l'endemà que el primer ministre hongarès defensés a la mateixa cambra la "pàtria d'Hongria", el cap de l'executiu comunitari ha dit també: "Diguem no al nacionalisme malsà i sí al patriotisme il·lustrat". En aquest sentit, i recordant Blaise Pascal, ha defensat que 'nació' i 'UE' "han de caminar juntes" i ha avisat que si bé el patriotisme és "una virtut", "l'entossudiment nacionalista és un verí".

En línies generals, i en el que és el seu últim discurs sobre l'Estat de la Unió, Juncker ha reivindicat en diverses ocasions una Europa "forta i unida" per fer front a les "amenaces", com el terrorisme, el canvi climàtic o el "desafiament" de la digitalització mundial. "L'hora de la sobirania europea ha arribat: Europa per a Europa", ha clamat. "Europa ha de ser un estat sobirà en les relacions internacionals", ha dit, fent una crida a la unitat. "Units som més forts, més grans, això és el que significa la sobirania de la UE", ha afegit.

Solé a Juncker: «Vagi a parlar de valors europeus amb els presos polítics»



Davant aquestes paraules, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha proposat a Jean-Claude Juncker que "vagi a parlar de valors europeus amb els presos polítics" catalans. Solé li ha agraït la seva defensa dels valors europeus durant el discurs, però li ha proposat que vagi a Catalunya i visiti els nou "presos polítics". "Vagi a parlar amb ells sobre els valors i principis fundadors de la Unió Europea", ha reblat al cap de l'Executiu comunitari recordant-li que dos dels presos, Oriol Junqueras i Raül Romeva, havien estat eurodiputats anteriorment.

En aquest sentit, Solé ha demanat al cap de l'Executiu comunitari que després d'haver discutit amb ells es pregunti "per què persones democràtiques, pacífiques i pro-europees estan a la presó". "Pregunti's si el fet de tenir polítics i líders de la societat civil a la presó durant gairebé un any i sense judici, sobre la base d'acusacions falses, només per haver organitzat un referèndum, només per haver implementat un mandat democràtic, està en línia amb aquests valors europeus", ha afegit l'eurodiputat d'Esquerra.

Immigració



Un dels punts del discurs del cap de l'executiu comunitari ha estat la immigració. Juncker s'ha vanagloriat de les propostes de la UE per organitzar el sistema d'asil i ha assegurat que la Comissió Europea ha tingut "èxits", com ara que avui hi hagi un "97% menys de refugiats al mediterrani oriental". No obstant això, també ha lamentat que els estats "encara no han aconseguit un equilibri adequat entre la responsabilitat individual i la solidaritat entre tots". "La solidaritat és necessària entre els estats membres si volem mantenir l'espai Schengen sense fronteres", ha sentenciat oposant-se a les fronteres internes perquè seria un "retrocés europeu".

També ha avançat una proposta per reforçar el control de les fronteres de la UE amb 10.000 agents més el 2020 i ha mencionat una altra proposta per retornar els immigrants en situació irregular, si bé ha reiterat el seu "desig" de crear vies legals d'immigració a la UE. A més, ha instat la presidència austríaca a adoptar les "mesures necessàries" perquè en el futur es pugui reformar "a fons" la política migratòria en lloc d'optar per solucions "ad hoc".

Canvi d'hora



Una altra de les propostes que ha llançat Juncker té a veure amb el debat sobre el canvi d'hora. "S'ha de suprimir", ha dit contundent sobre el canvi d'horari dos cops l'any de l'hora. "Els estats han de decidir ells mateixos si volen que els seus ciutadans visquin en l'horari d'estiu o d'hivern", ha assegurat, indicant que el temps "apressa".

Brexit



Sobre el Brexit, Juncker ha recordat al govern de Theresa May que si "algú marxa no pot tenir els mateixos privilegis que algú que es queda a la UE" i ha posat com a exemple el mercat únic. Amb tot, també ha dit que el Regne Unit serà un "veí i soci molt proper en temes polítics, econòmics i de seguretat" i ha indicat de cara la relació postBrexit que el punt de partida "ha de ser un acord de lliure comerç entre el Regne Unit i la UE".