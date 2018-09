L'esquerra independentista no vol un referèndum «per votar autonomisme»

La representant d'Endavant, organització integrada en la CUP, Bàrbara Roch, va advertir ahir al president de la Generalitat, Quim Torra que «no volem un altre referèndum per votar més autonomisme».

En un acte polític al final de la manifestació organitzada per l'esquerra independentista al centre de Barcelona, que va aplegar 4.000 persones segons la Guàrdia Urbana, Roch es va adreçar també al president del Govern, Pedro Sánchez, per dir-li que tampoc volen un altre Estatut, sinó «una república i la volem ja, perquè és l'única manera de tenir sobirania plena».

L'acte va començar amb un missatge d'àudio pregravat de l'exdiputada de la CUP al Parlament Anna Gabriel, que va assegurar que dedicava aquesta Diada a «totes les que ja no hi són i a les que no hi poden ser», ja que «en el nostre 11 de setembre no cal oblidar cap lluita».

La regidora de la CUP a l'Ajuntament de Barcelona, María Rovira, va afirmar que l'esquerra independentista no pot «confiar en institucions salvadores» ni en «declaracions buides de contingut», sinó que han de construir les seves pròpies institucions i «transformar la nostra realitat com a tasca revolucionària».