PDeCAT i PSOE pacten una moció per a un diàleg «sense imposicions» dins la llei

El PDeCAT i PSOE han assolit un acord al Congrés dels Diputats per votar conjuntament una moció presentada pel portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, que insta el govern espanyol a "obrir un procés de diàleg polític amb el Govern de Catalunya on tothom pugui defensar les seves idees, aspiracions i projectes lliurement, sense imposicions ni impediments".

L´acord sobre el text –que es debat aquest dimecres i es votarà dijous- ha estat possible gràcies al fet que el PDeCAT ha acceptat una esmena dels socialistes espanyols per ampliar la segona part del text original -que estableix que "aquest procés de diàleg ha d´acordar les vies legals i democràtiques que permetin a la societat democràtica determinar el seu futur"- amb un afegitó: "en el marc de l´ordenament jurídic vigent". Fonts del PDeCAT han assegurat que han acceptat l´esmena perquè respecta el seu text de diàleg sense condicions i "només afegeix que sigui dins del marc legal, que nosaltres entenem que permet fer el referèndum". ERC ha avançat que donarà suport al text que se sotmetrà a votació.

La moció és fruit de la interpel·lació que el portaveu de la formació, Carles Campuzano, va fer al juny a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, on va recordar que malgrat les crides del president espanyol perquè l´independentisme "passi pàgina" a l´1-O, la ciutadania de Catalunya no pot "aparcar" la repressió que va patir ni tampoc la seva demanda d´exercir el dret a decidir el seu propi futur.

L´acord entre el PDeCAT i el PSOE arriba després que al mes de juny els socialistes espanyols van votar en contra –i van tombar al Congrés- una moció d´ERC que instava el govern espanyol a "establir un diàleg bilateral amb el govern de la Generalitat sense condicions ni renúncies, amb l´objectiu d´assolir una resolució democràtica al conflicte existent entre el Regne d´Espanya i Catalunya".

Aleshores ERC no va acceptar sotmetre modificar el text per l´alternativa que li proposava el PSOE, que substituïa el terme "diàleg bilateral" per "diàleg directe", també canviava l´expressió "sense condicions ni renúncies" per "obert", i que el situava, en tot cas, a la Comissió Bilateral Generalitat-Estat.