El TSJC demana a la Fiscalia si ha d'imputar Aragonès, Jové i Salvadó per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va demanar ahir a la Fiscalia que es posicioni sobre si ha d'imputar per desobediència el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, tal com li va demanar el jutge de Barcelona que investiga diversos exalts càrrecs del Govern per l'1-O.

En una providència, el tribunal català va donar cinc dies a la Fiscalia perquè emeti un informe amb la seva posició respecte a aquesta qüestió. Els tres haurien de ser investigats per l'alt tribunal atesa la seva condició d'aforats com a diputats d'ERC i, en el cas d'Aragonès, vicepresident del Govern.

També sobre l'1 d'octubre, el fiscal va demanar al jutge que encarregui un informe parcial per quantificar el cost que va suposar l'ús d'instal·lacions públiques, com escoles, per a la celebració del referèndum. La Generalitat ha assegurat fins ara en tots els informes remesos al jutge que no ha incorregut en despeses públiques per a la celebració de l'1-O, si bé diversos informes de la Guàrdia Civil quantifiquen aquesta xifra en fins a 3,2 milions d'euros.

Sobre uns 6.426 euros que la Generalitat va gastar en viatges a l'estranger, amb els quals la Guàrdia Civil creu que es buscaven formes de finançament per a una eventual independència, la defensa va justificar davant el jutge que va complir la llei i va actuar en una operativa «normal» com «altres autonomies». Els viatges investigats van tenir lloc entre l'octubre del 2016 i el gener del 2017 a Irlanda, Flandes, Londres, Noruega, i dos a Eslovènia, tot i que un va ser cancel·lat.