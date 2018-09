Un càrrec de Junqueras guardava tota la planificació de l'1-O, segons la Guàrdia Civil

Una alt càrrec de la vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, que dirigia Oriol Junqueras, tenia un llapis de memòria amb informació de la distribució per Catalunya del material per realitzar el referèndum d'independència de l'1 d'octubre. Entre aquest material hi havia les paperetes i els sobres per votar, i també la distribució de 20.000 bolígrafs i 6.300 marcadors per assenyalar qui va votant.

Segons l'informe de la Guàrdia Civil a què ha tingut accés Europa Press, la responsable de Projectes Organitzatius i Territorials dependent del departament de Vicepresidència de la Generalitat, Mercedes Martínez Martos, guardava al seu cotxe, un Mercedes-Benz, un llapis de memòria que contenia totes aquestes dades detallades. Tota aquesta informació ha estat aportada per l'institut armat al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix la causa contra el procés i investiga la creació d'estructures d'estat a Catalunya.

En el citat llapis de memòria la Guàrdia Civil ha analitzat un document en què es reflecteix la proposta de distribució de caixes que contenien el material electoral per a l'1-O en «vuit grups» que cor-responen a les vuit parts en les quals es va dividir el territori.

L'estoc de paperetes era de 9.948.000, de les quals 9.024.000 eren al llistat de distribució i 924.000 més apareixien com a restants. Segons l'informe lliurat al jutjat, aquesta distribució per blocs (regions) o grups coincideix amb la distribució del material electoral intervingut en el registre efectuat el dia 20 de setembre del 2017 per la Guàrdia Civil a la nau industrial situada en la localitat de Bigues i Riells.

Un altre dels documents incloïa aquesta distribució per taules (6.252) i col·legis electorals (2.269) de cadascuna de les vuit comarques en què van dividir Catalunya.

Dos documents més contenien la distribució de marcadors i bolígrafs en cadascuna d'aquestes comarques. Es tracta d'un total de 20.000 bolígrafs i 6.300 marcadors. La conclusió de la Guàrdia Civil és que aquest material anava destinat a proveir les necessitats operatives dels col·legis electorals designats per a la celebració del referèndum de l'1-O.