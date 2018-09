Tensió per dues manifestacions a favor i en contra de l'escola catalana

Unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, van manifestar-se ahir al centre de Barcelona convocats per l'entitat Hablamos Español. Ho van fer «a favor de la llibertat d'elecció de llengua» i d'«una escola sense adoctrinament nacionalista».

La marxa va sortir al migdia de la plaça de la Universitat i havia d'arribar a la plaça de Sant Jaume, on s'havien de fer els parlaments finals i la lectura del manifest. Però no ho van poder fer per la presència de 1.500 persones –també segons càlculs de la Guàrdia Urbana– que van anar fins a Sant Jaume per donar suport a les persones que participaven en l'Acampada per la Llibertat.

Convocats per diversos Comitès de Defensa de la República (CDR), la mobilització volia donar suport a l'«escola pública, de qualitat, laica, inclusiva i en català», i demanar la llibertat als polítics presos.

A la Via Laietana, a l'altura de plaça de l'Àngel, un cordó policial separava els participants de les dues manifestacions, que van arribar a coincidir cap a la 1 del migdia. Van increpar-se, van mostrar-se les seves respectives pancartes i van intercanviar crits. Aquesta situació va mantenir-se fins a primera hora de la tarda, quan els manifestants van començar a marxar, tot i que de manera molt esgraonada. El trànsit va restablir-se a 2/4 de 5 de la tarda, quan va aconseguir-se apartar els darrers manifestants, d'un i altre bàndol, cap a la vorera.

En un comunicat, Societat Civil Catalana (SCC) va condemnar l'«actitud d'un sector de l'independentisme» que va dedicar-se a «bloquejar» una part del recor-regut de la marxa, «evitant que l'entitat pogués expressar-se amb llibertat a la via pública». A part d'expressar la «profunda solidaritat» amb Hablamos Español, afirma que és «un fet absolutament antidemocràtic» que s'impedís l'arribada dels manifestants a plaça de Sant Jaume, punt on estava previst que finalitzés la mobilització. «En la jornada d'aquest diumenge, l'independentisme ha tingut la col·laboració activa dels Mossos d'Esquadra en comptes de facilitar la marxa, sota les ordres polítiques del Govern», assegura el comunicat.