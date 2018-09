Processen l'expresidenta argentina Cristina Fernández per suborns

El jutge Claudio Bonadio ha processat formalment l'expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en considerar-la la cap d'una «banda paraestatal» de corrupció per recaptar fons il·legalment com a resultat de la coneguda com a «causa dels quaderns».

Per al jutge, la investigació ha provat que es va muntar un aparell complex des de l'Estat, «una organització delictiva conformada per funcionaris públics que es valien de mitjans oficials», apunta el jutge, segons recull la premsa argentina.

Al capdavant d'aquesta xarxa hi havia «els qui van ser titulars del Poder Executiu Nacional (Néstor Carlos Kirchner i Cristina Elisabet Fernández) i del Ministeri de Planificació Federal, Inversió Pública i Serveis (Juliol Miguel de Vido)».

L'objectiu d'aquesta estructura, activa entre els anys 2003 i 2015, era «procurar la percepció de sumes de diners il·legítimes per part de diversos particulars, molts d'ells empresaris contractistes de l'obra pública de l'Estat Nacional», assenyala el jutge.