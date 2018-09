Tres víctimes mortals en un tiroteig entre dos clans familiars a Navarra

Tres persones van morir ahir a la tarda per trets d'escopeta després d'una disputa que es va produir entre dues famílies a la localitat de Cáseda. Els morts són un pare de 50 anys, F.J.E., i els seus fills de 29, J.A.J.E., i de 17.

Tres dels presumptes participants en els fets van fugir del lloc en un vehicle i patrulles de la Policia Foral i de la Guàrdia Civil es van mobilitzar per a la seva detenció, que finalment es va produir a la carretera NA-132, al terme de San Martín de Unx. Durant el desplegament policial per l'arrest, una patrulla de la Policia Foral es va creuar amb els tres presumptes autors dels fets i va girar cua. Després d'una breu persecució van aturar el vehicle, i just quan estaven emmanillant dos dels fugitius, va arribar la Guàrdia Civil, que va emmanillar el tercer. Els detinguts són un pare de 53 anys, J.C.J.J., veí d'una localitat de Tierra Estella, i dos fills. Van ser traslladats inicialment a la comissaria de la Policia Foral a Tafalla i posteriorment a la de Pamplona. SOS Navarra va rebre l'avís del succés poc abans de les 7 de la tarda.