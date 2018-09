Un fort tsunami colpeja l'illa indonèsia de Cèlebes; causa almenys un mort

Un tsunami de prop de dos metres ha colpejat aquest divendres la localitat indonèsia de Palu, situada a l'illa de Célebes, poc després de diversos terratrèmols a la zona, un d'ells de magnitud 75, a l'escala de Richter. Un portaveu de l'agència de resposta davant d'emergències (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, ha xifrat en un mort i una desena de ferits el balanç provisional de víctimes.



"S'ha produït una entrada potent d'aigua (des del mar)", ha explicat al diari local 'The Jakarta Post' un directiu d'un museu local. Vídeos publicats a les xarxes socials mostren l'escena relatada per aquest testimoni: la zona de la costa inundada i diversos habitatges i edificis totalment inundats.



Per la seva banda, el director de l'Agència Meteorològica i Geofísica d'Indonèsia (BMKG), Dwikorita Karnawati, ha explicat que "la situació és caòtica, la gent està corrent pels carrers i s'han ensorrat edificis. Un vaixell ha estat arrossegat a la costa".





Les autoritats han ordenat el tancament de l'aeroport de Palu, una localitat turística situada en una badia famosa per les seves platges i esports aquàtics. Les connexions telefòniques han quedat a més tallades de manera temporal.L'Institut Geològic dels Estats Units (USGS) ha informat inicialment d'un sisme de magnitud 6,1 originat a només 18 quilòmetres de profunditat., ha afirmat a través d'un missatge a Reuters el servei d'emergència. Una d'aquestes rèpliques ha superat fins i tot el primer sisme i ha arribat a una magnitud de 7,5, segons l'informe remès per l'USGS. L'epicentre d'aquest segon sisme s'ha situat a poc més de 80 quilòmetres de la localitat de Palu, on viuen més de 280.000 persones, segons l'institut nord-americà.L'arxipèlag d'Indonèsia es troba enclavat en el Cinturó de Foc del Pacífic, i és escenari recurrent d'aquest tipus de fenomens. Gairebé 500 persones van morir al juliol i agost per una bateria de sismes que va, afectar a l'illa de Lombok.