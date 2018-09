Quim Torra rebrà demà a Palau els ferits de l'1-O, entre ells una trentena de bagencs

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, han convidat per a demà al Palau de la Generalitat els ferits per les càrregues policials de l'1-O en col·legis de tot Catalunya. Serà un acte institucional de suport als afectats, la vigília que es compleixi un aniversari del referèndum. Entre els afectats, hi assistiran 23 dels bagencs lesionats a Sant Joan de Vilatorrada, Fonollosa, Castellgalí i Callús, entre els quals hi haurà el regidor santjoanenc Jordi Pesarrodona i la fonollosenca Magdalena Clarena, que va patir una fractura de canell com a conseqüència de les càrregues de la Guàrdia Civil. També hi acudiran vuit advocats voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa que defensen la seva causa al jutjat.

La Generalitat va anunciar ahir tots els actes que celebrarà el president, Quim Torra, i el Govern per commemorar el primer aniversari de l'1-O i que es desenvoluparan demà, 30 de setembre, i el dilluns 1 d'octubre. En un comunicat, s'explica que Torra tornarà demà, a les 11 hores, a l'Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona, que va ser on va votar durant el referèndum i on es faran diverses activitats per recordar aquell dia.

A les 12 del migdia, Torra i el vicepresident Pere Aragonès lideraran des del Palau de la Generalitat un acte de suport «a les persones afectades durant el referèndum», un dia en el qual va haver-hi diverses càrregues policials en els punts de votació.

Dilluns vinent, a les 8.45 hores, el president, juntament amb la resta de membres del Govern, participaran a Sant Julià de Ramis (Girona) en un acte institucional de commemoració de l'1-O que organitzarà l'Ajuntament de la localitat.

Aquest ha sigut el municipi triat perquè va ser on tenia previst votar el llavors president Carles Puigdemont, però no va poder per les càrregues policials –va acabar votant en un altre punt–, i també hi seran presents la seva dona, Marcela Topor, i el president de la cambra catalana, Roger Torrent.

Durant l'acte hi haurà castells en record als presos sobiranistes i els líders que viuen a l'estranger, i una seixantena de trabucaires dispararan salves d'honor que simbolitzaran l'inici de les càrregues policials de fa un any.

També es llegirà un manifest dels veïns de la localitat, s'exhibiran algunes de les urnes que es van utilitzar aquell dia i clausuraran l'acte Torra i Torrent amb dues breus intervencions.

Reunió del Govern

A les 9.30 hores se celebrarà una reunió del Consell Executiu a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, i a les 10.30 hores Torra llegirà una declaració institucional sobre l'1-O.

Després, el president català tornarà a Barcelona per participar a les 13 hores en un acte «per la convivència, la democràcia i la llibertat» al Centre d'Assistència Primària (CAP) del barri del Guinardó, en el qual també participarà l'alcaldessa barcelonina, Ada Colau.

Es tracta d'un acte organitzat per l'entitat Lafede.cat en el qual es lamentarà «la repressió» que hi ha hagut després de la celebració d'aquella votació.

A les 18 hores, Torra i la consellera de Cultura, Laura Borràs, visitaran al centre Arts Santa Mònica l'exposició «55 urnes per la llibertat», en què 55 artistes han intentat reflectir a través d'urnes el que es va viure durant la jornada de l'1-O de l'any passat.

L'agenda de Torra acabarà al Parlament, on sobre les 19 hores rebrà representants de la Plataforma 1 d'octubre, que és l'entitat organitzadora de la manifestació independentista que se celebrarà pels carrers de Barcelona.