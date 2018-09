Detenen deu persones per tràfic de drogues i les relacionen amb un cadàver

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir en diferents poblacions de Barcelona deu persones acusades d'integrar una banda dedicada al tràfic de marihuana i van trobar el cadàver d'una persona desapareguda fa un any que havia estat enterrada en una nau d'Argentona. Segons van informar fonts de la investigació, divendres es van fer vuit entrades i escorcolls en les localitats de Barcelona, Argentona, Terrassa, Cerdanyola, Vallirana, la Roca i Premià per ordre del jutjat número 3 de Granollers, que va decretar el secret de sumari. L'operació es va desenvolupar en el marc de la investigació d'una persona desapareguda fa un any que estava relacionada amb l'organització criminal. Segons sembla, membres d'aquesta banda són els responsables de la mort de l'home, el cos del qual va ser enterrat a l'interior d'una nau abandonada situada al carrer Molí d'Argentona. El cos va ser localitzat divendres gràcies a la utilització d'un georadar.