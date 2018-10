«Els de la meva generació vam perdre la innocència el dia de la votació»

?«Els dies anteriors i posteriors a l'1 d'octubre van ser intensos», recorda el president de la DO Pla de Bages, Joan Soler. Destaca que se sent «orgullós de pertànyer a una societat que, malgrat la gran diversitat d'opinions i maneres de fer, es va mantenir en la no violència». Sosté que l'1 d'octubre li ha deixat records d'empatia entre la gent, «fins i tot entre veïns que no es coneixien i que en els carrers hi van trobar l'oportunitat». No obstant això, lamenta que durant la votació «la meva generació va perdre la innocència quan l'estat espanyol no va dubtar a utilitzar la força i la mentida per protegir els seus interessos». Comenta que se sent a prop de les generacions passades que «van viure el mateix i, a sobre, amb la cruesa d'una guerra».