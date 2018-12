Londres estima que el PIB del Regne Unit es reduirà fins al 9,3% pel Brexit

El Govern del Regne Unit s'estima que el PIB del país es reduirà en gairebé tots els escenaris possibles un cop que es produeixi la seva sortida de la Unió Europea, en comparació amb romandre en el bloc comunitari, pot registrar una caiguda de fins al 9,3 %, segons es desprèn d'un informe publicat per l'Executiu britànic ahir dimecres.

En concret, Londres ha calculat que si el país romangués en l'Espai Econòmic Europeu, amb un tracte similar al que tenen Islàndia, Noruega o Liechtenstein, el seu PIB es reduiria l'1,4% en 15 anys en comparació amb el seu estat actual.

D'altra banda, si Brussel·les hagués acceptat l'acord que l'Executiu de la primera ministra Theresa May va plantejar al juliol, en el mateix horitzó de temps, l'economia del Regne Unit es contrauria un 2,1%, a causa de l'increment de les barreres comercials.



Menys, si hi ha lliure comerç

En tercer lloc, en un escenari en el qual Londres i Brussel·les pactin un acord de lliure comerç, el PIB del Regne Unit caurà un 4,9%, mentre que si es produeix una sortida desordenada sense acord, l'economia britànica serà un 7, 7% menor.

No obstant això, aquestes xifres assumeixen que no hi haurà cap canvi migratori. En cas que l'entrada de treballadors de la resta de països de la Unió Europea caigui a zero, la contracció del PIB britànic en comparació amb la situació actual en un període de 15 anys serà del 3,9% per a la proposta de May, de l' 6,7% per a l'acord de lliure comerç i del 9,3% en el cas que no es pacti res.



L'informe no valora l'acord

L'informe presentat per l'Executiu de Theresa May no valora l'acord assolit entre Londres i Brussel·les. No obstant això, el Banc d'Anglaterra encara havia de publicar, també ahir, les seves estimacions dels escenaris possibles en el Brexit.