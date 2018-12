Turull retreu a Espadaler que no l'hagi visitat i aquest respon que hi vol anar

L'exconseller pres Jordi Turull va retreure ahir al seu excompany de files a CiU i avui dia diputat de PSC-Units, Ramon Espadaler, que no l'hagi visitat a la presó i el democratacristià va replicar que sempre ha estat i segueix estant predisposat a anar a veure'l.

En una entrevista per escrit amb Rac1 des de la presó de Lledoners, Turull va criticar que Espadaler no l'hagi visitat tot i que van ser companys en la direcció del grup parlamentari de CiU, doncs el primer va ser portaveu i el segon, portaveu adjunt. «Imagini's la relació que teníem. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui valors cristians. Tan gran és el complex que té a sobre que li pot més la política que la humanitat?», va etzibar Turull.

A través de Twitter, Ramon Espadaler, exsecretari general d'Unió i avui dirigent d'Units per Avançar, li va respondre que és cert que no ha anat a la presó però que «en el seu moment» ja va expressar als familiars que estava «predisposat» a visitar-lo «tant per humanitat com per la relació que hem tingut».