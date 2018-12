El Govern insta PP i Cs a construir un «cordó sanitari» enfront de Vox

El Govern va fer ahir una crida al PP i a Cs perquè a Andalusia hi hagi un govern «constitucionalista» i perquè no pactin amb Vox i evitin així que aquesta comunitat es converteixi en «bressol de la ultradreta» a Espanya, perquè aquesta és –va dir– la «prioritat» dels socialistes. Així ho va apuntar la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, qui va considerar que els comicis andalusos van tenir un «clar vencedor», que va ser el Partit Socialista, i va assenyalar que Susana Díaz està «legitimada per defensar la Presidència» de la Junta. Per contra, «va veure difícil d'entendre» que PP o Cs «s'atorguen el dret a governar» la Junta.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celaá va remarcar que cal aconseguir a Andalusia un govern «constitucionalista» per evitar que avancin les propostes d'extrema dreta a la regió, que «amenacen la qualitat democràtica» i suposen una «reculada» en matèria social i de llibertats.

«Hem estat l'últim país d'Europa a patir l'impacte de l'extrema dreta però podem ser el primer a veure com els partits de la dreta són capaços de rebre el suport de la ultradreta, per més que suposi blanquejar-los», va assenyalar Celaá. Així, va insistir que «la democràcia ha de vèncer la por» i que a Andalusia s'ha de promoure un govern «constitucionalista i europeista», i va recordar que els partits de la dreta en la resta dels països europeus han coincidit a implantar un «cordó sanitari» sobre la ultradreta per no connectar amb ella ni blanquejar les formacions que la representen. I per això va instar el Partit Popular i Ciutadans que estableixin la seva posició sobre aquest tema, tenint en compte el que està passant en altres països.

En qualsevol cas, la portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, va considerar que hi ha una «diferència enorme» entre pactar amb Vox a Andalusia i el suport que Pedro Sánchez va rebre dels independentistes catalans perquè tirés endavant la moció de censura.

Per la seva banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, va atribuir ahir l'auge que ha tingut la ultradreta a les ferides de la crisi econòmica.