Els bisbes catalans qüestionen la presó preventiva dels líders independentistes

Els bisbes catalans han qüestionat la presó preventiva dels polítics independentistes i han mostrat la seva "profunda preocupació" per la vaga de fam que han iniciat quatre d'ells. "Costa d'entendre la llarga presó preventiva", ha apuntat en nom d'ells el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Norbert Miracle, en resposta a una carta publicada al diari 'Ara' per part de la germana de Jordi Turull. En ella, demanava a la jerarquia eclesiàstica catalana un posicionament en contra de la presó del seu germà i de la resta de polítics independentistes. La Tarraconense confia que les autoritats judicials competents resoldran "de forma ràpida i ajustada al dret" els recursos plantejats, i que el futur judici serà "amb plenes garanties i en el mínim període de temps possible".

En un comunicat en forma de carta de resposta, els bisbes es mostren preocupats per la vaga de fam que han començat Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Josep Rull, perquè "posa greument en perill la seva salut i la seva vida". "Aquesta iniciativa mostra la situació excepcional en què es troben aquests i altres dirigents catalans en presó preventiva", afegeixen els bisbes, que ja al juliol van celebrar l'apropament dels presos. Segons Miracle, la Tarraconense vol que s'arribi a una solució "justa" per als polítics empresonats, "que ajudi a la pau social".

També subratlla que els bisbes que tenen polítics empresonats en centres situats en les seves diòcesis els han visitat de forma discreta, i ho faran de nou al Nadal. També s'han entrevistat amb alguns familiars per donar-los suport en aquests moments de patiment.

En tot cas, la Tarraconense assegura a la germana de Turull que el "respecte escrupolós" que volen mantenir respecte a les diverses opcions polítiques "no és absentisme o distància freda", sinó una "valoració positiva de la pluralitat" que existeix a Catalunya.