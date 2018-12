Una trentena de detinguts en una macrooperació contra el tràfic de drogues a Catalunya

El número de detinguts en la macrooperació policial contra el tràfic de drogues a Barcelona i l'Àrea Metropolitana ja supera la trentena, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. Entre els arrestats hi ha la persona que dona nom a l'operatiu, 'Popeye'. En total s'estan fent 37 entrades en diferents punts de la capital catalana -especialment a la Mina-, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Granollers. L'objectiu és desarticular diferents punts de venda de drogues. El dispositiu ha començat cap a les 5 del matí i hi participen més de 600 agents del cos, així com un helicòpter. Moltes de les entrades es concentren a l'Hospitalet, més d'una desena.

Entre els registres n'hi ha un a un domicili del carrer de la Rosa d'Alexandria de l'Hospitalet de Llobregat. S'ha detingut una dona a primera hora del matí i els agents s'han emportat un home unes hores més tard.

Una veïna ha explicat als periodistes que el pis en qüestió, l'entresòl, estava ocupat per una parella amb un fill, com altres habitatges de l'edifici. Ha apuntat que cap a les 5 del matí un helicòpter amb llums potents l'ha despertada.

A Barcelona hi ha entrades als carrers Germans Serra, Cristòbal Moura i a la plaça Telongo Baccio, on s'han produït més detencions.